Flamengo cede empate ao Inter e perde chance de assumir o terceiro lugar do Brasileiro

A partir daí, o duelo ficou aberto. O Flamengo era mais perigoso e quase marcou em duas oportunidades. Bruno Henrique e Léo Ortiz finalizaram muito próximo do gol de Rochet. Do outro lado, o Internacional chegou com perigo em cabeceio de Borré.

Nos minutos finais, o confronto seguiu movimentado. O Flamengo quase marcou em cabeceio de Pulgar, mas Rochet estava atento para fazer a defesa. Só que nos acréscimos, os cariocas chegaram ao gol. Thiago Maia errou o corte e viu a bola bater em seu braço. O árbitro marcou pênalti, convertido por Alcaraz. Assim, os rubro-negros foram para o intervalo à frente no placar.

No segundo tempo, o panorama da partida continuou o mesmo. O Internacional tentou esboçar uma pressão, mas viu o Flamengo quase marcar com Bruno Henrique e Gerson. Só que os donos da casa responderam com Bernabei e Alan Patrick.

Com o passar do tempo, o Internacional aumentou a pressão em busca do empate. No entanto, os gaúchos pecavam no último passe. Já o Flamengo desperdiçou grande chance aos 30 minutos. Alcaraz recebeu passe na área, mas errou o alvo por perto.

Nos minutos finais, os donos da casa foram para cima. O Internacional foi premiado aos 43 minutos. Enner Valencia foi lançado na área e chutou sem chance para Rossi para decretar o empate no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA