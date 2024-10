Fluminense tropeça, e Vitória abre três pontos para o Corinthians no Brasileirão

O Fluminense vacilou no fim e perdeu um confronto direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Vitória marcou aos 45 minutos da etapa final e venceu por 2 a 1, em Salvador, no Barradão, pela 31ª rodada.

Após conseguir empatar na etapa final, o Fluminense sofreu um duro golpe no fim. Assim, após três vitórias seguidas, volta a perder e continua pressionado na luta para se distanciar do Z4, enquanto o Vitória conquista um triunfo fundamental na briga contra a degola.

Com a derrota, o Fluminense continua com 36 pontos e está na 12ª colocação, com quatro pontos a mais do que o Corinthians, primeiro time fora do Z4. Já o Vitória pulou para 35 pontos e está na 14ª colocação.