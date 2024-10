Arthur Elias vê "pontos positivos" da Seleção feminina no empate com a Colômbia

"Gostei bastante de todos as atletas que entraram, esse é o processo da Seleção, de elas entrarem e se sentirem bem, poderem se desenvolver na Seleção, e o time apresentar um futebol que independe da escalação e usar isso a nosso favor. Tenho passado essas ideias para elas, são ideias um pouco diferentes do que muitas delas estão acostumadas, mas elas têm acreditado e tenho certeza que isso vai fazer elas voltarem para a Seleção mais confiantes e ainda melhores", pontuou.

Este foi o primeiro jogo do Brasil desde a prata olímpica, diante dos Estados Unidos, em Paris, no dia 10 de agosto. As brasileiras voltam aos gramados na próxima terça-feira (29), quando encaram novamente a Colômbia, às 19h (de Brasília). A bola vai rolar novamente no Estádio Kleber José de Andrade.

"O que a gente tem que fazer, é jogar mais no nosso país. A torcida vem ao estádio acompanhar a Seleção Feminina, como o torcedor capixaba fez hoje. Tenho certeza de que as jogadoras se sentem muito bem jogando no Brasil e estão com muita ansiedade e muito dedicadas para fazer um grande processo até a Copa do Mundo, acho que a gente está no caminho correto", finalizou.