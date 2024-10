André Ramalho aponta erros em queda do Corinthians, mas reforça: 'Levantar a cabeça'

O Corinthians foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil após empatar por 0 a 0 com o Flamengo, neste domingo, na Neo Química Arena. Na visão do zagueiro André Ramalho, faltou um pouco mais de organização e efetividade no ataque.

"Entrega não faltou. Demos tudo o que podíamos. É muito mais complexo do que simplesmente falar que tínhamos um jogador a mais. Eles também têm qualidade, fecharam vem os espaços, brigaram. Faltou ter uma organização e uma efetividade melhor para que a gente pudesse fazer o gol. É uma crítica para o time como um todo. Foram uns 60 minutos com um a mais, teria que ser o suficiente para fazer pelo menos um gol. Não faltou entrega. Mas poderíamos ter feito melhor. Agora é levantar a cabeça", disse.

"A gente batalhou, lutou, mostrou mais uma vez a força do Corinthians. Tivemos grandes momentos. Batemos de frente com o Flamengo. Uma pena, tínhamos totais condições de estar na final. É processar isso o quanto antes. Passou. Temos outras prioridades", completou.