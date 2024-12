Lucas atinge segunda maior média de participações em gols da carreira em 2024

Por outro lado, se forem analisadas apenas as temporadas em que o atacante vestiu cores do São Paulo, a de 2024 se torna líder no quesito, seguida pela de 2012, quando o Tricolor conquistou a inédita Copa Sul-Americana e Lucas registrou 16 tentos e 14 assistências em 60 jogos, média de 0,50.

Em 2024, o São Paulo ergueu um troféu, o da Supercopa do Brasil. Eliminado nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, concentrou esforços no Brasileirão, onde somou 59 pontos e terminou no sexto lugar, com vaga direta para a fase de grupos da Libertadores assegurada, uma vez que o título do Botafogo no torneio continental e do Flamengo na Copa do Brasil transformaram o G4 em G6.

Confira o ranking das temporadas com as maiores médias de participações em gols na carreira de Lucas