Joia do Palmeiras, Estêvão vive sonho de enfrentar Messi: "Vai ser incrível"

O encontro, inclusive, pode acontecer antes do esperado. Isso porque a Seleção Brasileira enfrenta a Argentina em março, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Estêvão vem sendo convocado pelo técnico Dorival Júnior, porém ainda teve poucos minutos dentro de campo. Foram quatro aparições com a Amarelinha, todas saindo do banco.

"Fico muito feliz de representar meu país. Espero manter isso, continuar sendo convocado, ter oportunidades de jogar. É um privilégio jogar na Seleção Brasileira. Com certeza (sonho de jogar a Copa) Vou estar com 19 anos na Copa do Mundo. Tenho muito caminho até lá, mas se Deus quiser foi estar lá", analisou.

"Não estou pronto, só tenho 17 anos. Quero jogar com alegria, jogar outras vezes na Seleção. Minha família me dá esse suporte e agradeço a Deus por ter colocado as pessoas certas na minha vida", completou.

Promovido ao profissional no começo do ano, Estêvão disputou 45 partidas pelo Palmeiras em 2024, marcou 15 gols e deu 10 assistências. Ele foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro.