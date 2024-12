Vasco inicia contatos por Tchê Tchê, que deve deixar o Botafogo

O Vasco já fez os primeiros contatos para demonstrar interesse na contratação do volante Tchê Tchê, que deve deixar o Botafogo ao final da temporada.

As conversas estão em estágio inicial, e o Cruzmaltino sondou valores e condições de negócio. O jogador de 32 anos tem contrato com o Glorioso até o final do ano e a tendência, neste momento, é que o clube carioca não renove o vínculo.

Além do Vasco, outros dois clubes brasileiros, um do México e outro da Turquia consultaram a situação de Tchê Tchê nas últimas semanas. O volante irá avaliar o seu futuro nas próximas semanas.