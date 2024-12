O resultado surpreendente de pesquisa na festa do UOL

Entre os consultados, com o risco de algum esquecimento, estavam quase todos os integrantes do time de esportes do UOL: José Trajano, o decano, Arnaldo Ribeiro, Eduardo Tironi, o âncora, Danilo Lavieri, Milly Lacombe, Luís Rosa, Paulo Massini, além de todos que fazem a retaguarda, mais importantes do que os que botam a cara, como Rubens Lisboa, André Lucena, Bruno Doro, Rodrigo Garcia, Leo Burlá, enfim.

Com exceção, como já registrado, do PVC, todos responderam que é o corintiano.

O corintiano!

Que passou o ano na zona do rebaixamento!!

O corintiano que terminou o Brasileirão com nove vitórias consecutivas!!!

Só foram consultados os que estavam sóbrios, é bom registrar.