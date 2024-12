Orçamentos: compare metas esportivas previstas por Palmeiras e Corinthians

As previsões orçamentárias dos arquirrivais Palmeiras e Corinthians para 2025 mostram que o alviverde estipulou metas esportivas mínimas mais altas do que as do Alvinegro para a Libertadores e o Brasileirão.

No Campeonato Paulista e na Copa do Brasil ambos estipularam desempenhos iguais. Confira.

Campeonato Paulista