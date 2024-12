Conmebol deveria recusar Copa Intercontinental por tradição sul-americana

O Botafogo foi despachado pelo Pachuca, sem a menor cerimônia, por 3 x 0, a maior derrota já imposta por um adversário sul-americano na história do Mundial de Clubes. O placar mais elástico das semifinais aconteceu em Raja Casablanca 3 x 1 Atlético Mineiro, em 2013. Não se discute o merecimento do Pachuca, antepenúltimo colocado do Campeonato Mexicano.

O debate é sobre as circunstâncias do vexame.

Durcésio Melo, presidente do Botafogo de Futebol e Regatas, o clube, não a SAF, enviou fotografias da chegada da delegação botafoguense. Pelo horário brasileiro, eram 20h30 de segunda-feira, quando as imagens chegaram por celular. Isso significa que o desembarque no aeroporto de Doha aconteceu 42 horas antes do apito inicial.

Uma violência tão grande ou maior do que a causadora das ausências europeias das competições da década de 1970.

Jogar o Mundial de Clubes é um sonho sul-americano, mas o custo de imagem de uma derrota deste tipo é intangível. Por respeito à tradição sul-americana, a Conmebol já não deveria aceitar jogar duas partidas anteriores à decisão. Por zelo à história, o correto seria formalizar o protesto pela tabela confeccionada que obrigava o Botafogo a disputar uma partida 42 horas depois do desembarque.

Agradecer o convite e declinar da participação.