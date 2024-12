Zé Rafael de saída do Palmeiras? Veja o que se sabe sobre a situação do volante

O Palmeiras planeja fazer mudanças no elenco para a próxima temporada. Diante disso, nos últimos dias, o rumor de que o volante Zé Rafael estaria de saída do clube ganhou força. Ele chegou, aliás, a ser apontado como alvo do Santos para 2025.

No entanto, como apurou a Gazeta Esportiva, não há nenhuma movimentação para a saída de Zé do Palmeiras, no momento. A reportagem ouviu de uma fonte que ainda não houve nenhuma consulta ou oferta pelo jogador e que ele só cogitará deixar o Verdão caso surja uma proposta positiva para o clube.

O cenário, claro, pode mudar caso a diretoria do Palmeiras demonstre ao atleta que ele não faz parte dos planos para o próximo ano. Porém, até aqui, isso não aconteceu.