Campinas vence o Goiás e estreia com vitória na Superliga masculina de vôlei

O Vôlei Renata Campinas não teve problemas para alcançar a primeira vitória na Superliga masculina de vôlei 2024/25. Na estreia deste domingo, o campeão paulista cumpriu o favoritismo e venceu o Saneago Goiás.

A partida no Ginásio do Taquaral foi definida com o placar de 3 sets a 0. O Campinas fechou o confronto com parciais de 25-20, 25-12 e 25-18.