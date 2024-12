Cejudo se mostra aberto a lutar contra o campeão Pantoja no UFC

Derrotado em fevereiro por Merab Dvalishvili, Henry Cejudo decidiu tirar um tempo do octógono para se recuperar e planejar seu próximo movimento no Ultimate. Agora, o americano, na função de comentarista de lutas, reagiu ao UFC 310, evento realizado no último sábado (7), em Las Vegas (EUA), e se mostrou impressionado com Alexandre Pantoja, campeão do peso-mosca (57 kg).

Na luta principal do show, o brasileiro finalizou o estreante Kai Asakura, defendeu o cinturão da categoria pela terceira vez e aproveitou os holofotes para desafiar o aposentado Demetrious Johnson. Mas o americano, para a infelicidade de Pantoja, não demorou a responder de forma negativa seu convite, explicando que não voltará a lutar por mais valiosas que sejam as propostas.

Ciente do interesse de Pantoja em ampliar seu legado no MMA e da recusa de 'Mighty Mouse', Cejudo tratou de se colocar na discussão. Em seu podcast 'Pound 4 Pound', 'Triple C', ao projetar a próxima luta do brasileiro, se mostrou aberto a enfrentá-lo. Como foi derrotado pelo atual campeão do peso-galo e já esteve no topo do peso-mosca, o atleta sinalizou que poderia voltar à categoria para competir.