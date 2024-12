F1 acabou e ainda não sabemos quem será o companheiro de Verstappen em 2025

Oficialmente, Sergio Perez será o companheiro de Max Verstappen na Red Bull em 2025. Afinal, como ele cansou de repetir desde que acertou sua renovação em maio, ele tem um contrato. Mas até mesmo o chefe Christian Horner parou de repetir esse discurso nas últimas corridas do ano e o substituiu para "vamos sentar e ter uma conversa entre adultos" para resolver a situação.

A Red Bull parece ter decidido que não há condições para Perez ficar, mas tem que resolver as pendências do contrato que resolveu renovar mesmo com o mexicano não rendendo muito bem antes mesmo de o carro se tornar um "monstro" como Verstappen definiu na segunda parte da temporada. E tem que decidir quem será seu substituto.

Não que seja um problema recente. Horner já tinha tirado Daniel Ricciardo da aposentadoria para que ele colocasse pressão em Perez ao render bem na RB, mas isso não aconteceu. A solução foi dispensar o australiano com seis corridas para o final e substituí-lo com Liam Lawson, que vinha impressionando o time nos testes e no trabalho no simulador.