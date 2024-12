Du Plessis revela que preferia encarar Chimaev ao invés de revanche contra Strickland no UFC 312

Revanche

O embate entre Dricus du Plessis e Sean Strickland marcado para o UFC 312, em fevereiro, colocará frente a frente novamente dois dos principais astros da divisão dos médios. No primeiro encontro entre eles, em janeiro deste ano, o sul-africano venceu o americano, então campeão da categoria, em uma controversa decisão dos juízes. Desde então, 'Tarzan' fez campanha por uma revanche que, agora, foi agendada pela organização.

Just for clarification I preferred the Khamzat fight but the rematch is a fight most wanted before Khamzat vs Withaker. I'm not unhappy with the UFC's decision like I said I'll fight the man fans think is the next best guy he was promised the fight so Strickland it is.

- Dricus Du Plessis (@dricusduplessis) December 10, 2024