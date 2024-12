Schumacher: o que tem em HD que preocupa família do heptacampeão?

Fora dos holofotes desde o fim de 2013 devido a um acidente de esqui, Michael Schumacher voltou a virar notícia nas últimas semanas. A bola da vez é o fato de um HD (disco rígido) com itens do ex-piloto estar "desaparecido".

Nova polêmica

Os familiares do alemão estão com medo de conteúdos relativos ao heptacampeão mundial de Fórmula 1 vazarem. As informações foram divulgadas nesta terça (10) pelo Daily Mail.

Há em jogo uma série de arquivos pessoais de Schumacher, como fotos, vídeos e até prontuários médicos do ex-piloto — a lista inclui materiais produzidos após o acidente na França.