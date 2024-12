Quem é JP Sampaio e por que Flamengo quer tanto tirá-lo do Palmeiras

Ele se tornou valioso para o Palmeiras, que não quer perdê-lo de nenhuma maneira. Bem quisto por quem conhece, JP Sampaio calcula ter gerado uma venda de R$ 1,8 bilhão em jogadores da base desde 2015, investindo R$ 260 milhões. Ele já foi procurado pelo Corinthians neste ano e recusou a oferta do rival.

Foi sob a gestão dele que o clube alviverde buscou nomes como Endrick, Estêvão e Luís Guilherme.

Contratado em 2015 junto ao Vitória, João Paulo Sampaio teve nas mãos a missão de transformar o Palmeiras em referência na base, algo que o Flamengo tenta voltar a ser mesmo que tenha vendido R$ 1 bilhão nos últimos seis anos.

Entre as mudanças implementadas na gestão dele, o Palmeiras triplicou o número de profissionais que trabalham com o campo, desde técnicos do futsal e do futebol até captadores nas mais diferentes cidades do país. Além disso, mexeu na estrutura, nos departamentos e pediu a reforma do CT destinado à base.

Nesse período, vários jovens subiram e foram aproveitados no time de cima antes das vendas milionárias. Gabriel Jesus foi o primeiro mais marcante. Para 2025, Abel Ferreira já anunciou que terá Figueiredo, Benedetti, Thalys e Luighi mais perto. A última vez que o Palmeiras entrou em campo sem utilizar nenhum atleta formado no clube foi no empate por 1 a 1 com o Grêmio, em 15 de janeiro de 2021. Foram 36 estreias de garotos da casa desde 2020.

Foram mais de 200 títulos conquistados do sub-11 ao sub-20 sob a gestão de JP Sampaio. Por isso, a multa rescisória está na casa dos R$ 2 milhões, algo que o Fla deve pagar sem problemas.