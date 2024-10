Luciano se isola como goleador do São Paulo no ano e entra de vez na briga por artilharia do Brasileirão

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 17, 2024

Pedro, por sua vez, está fora da disputa pela artilharia da Série A. O centroavante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho em treino com a Seleção Brasileira e só retornará aos gramados na próxima temporada. Dessa forma, Luciano e os demais atacantes podem acirrar a briga pela primeira colocação do ranking.

Companheiro de Luciano no São Paulo, Lucas Moura também não está longe dessa briga. O camisa 7 aparece na quarta colocação, com oito gols marcados no Brasileirão. Ao todo, o experiente atacante soma 12 gols e, entre os artilheiros do time paulista no ano, só perde para Calleri e para o próprio Luciano.

Junto de Lucas, Luciano tem sido uma das principais peças do Tricolor nesse Brasileirão. Foram 24 jogos disputados, sendo 20 deles como titular, e além dos nove gols, ele também distribuiu duas assistências. O atleta precisa de, em média, 157 minutos para participar de um gol no torneio nacional.

Segundo dados da plataforma Sofascore, Luciano já finalizou 57 vezes no Brasileiro, com 25 deles indo na direção do gol. O camisa 10 ainda contribuiu com 16 passes decisivos e tem taxa de 85% de acerto no passe. Ele vem sendo bastante utilizado ao longo da temporada, somando 3.609 minutos em campo.

O São Paulo de Luciano, agora, só retorna aos gramados daqui uma semana. Em compromisso válido pela 31ª rodada do torneio nacional, o Tricolor enfrenta o Criciúma, às 21h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.