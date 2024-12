Copa NBA: Warriors perdem e são eliminados pelos Rockets; Hawks também avançam

O grande cestinha da partida do Alperen Sengun, dos Rockets, que fez 26 pontos e pegou 11 rebotes. Do lado dos Warriors, Jonathan Kuminga e Stephen Curry fizeram 20 e 19 pontos, respectivamente.

Com o resultado, os Warriors tiveram a décima derrota na temporada e ainda foram eliminados da Copa NBA. Por sua vez, os Rockets conquistaram o 17º triunfo e avançaram às semifinais da Copa, onde enfrentarão o Oklahoma City Thunder.

O próximo jogo do Golden State é apenas no domingo, quando enfrenta o Dallas Mavericks, às 22h30 (de Brasília). Já o Houston Rockets irá enfrentar justamente o Thunder. A partida é neste sábado, também às 22h30.

New York Knicks x Atlanta Hawks

No outro confronto da noite, Trae Young comandou a vitória do Atlanta Hawks sobre o New York Knicks por 108 a 100. Com o resultado, os Hawks avançaram para as semifinais da Copa NBA, onde enfrentarão o Milwaukee Bucks.