'DDD 017': Novorizontino e Mirassol desafiam a lógica em busca da Série A

A média de presença nos estádios é de cerca de dois mil torcedores. Até julho, o Mirassol tinha 2700 associados, enquanto o Novorizontino somava 1500.

Classificação e jogos Série B

A dupla têm folhas salariais muito menores em relação a Santos, Sport, América-MG, Ceará, Coritiba, Avaí e Goiás. Do G-10, só Vila Nova e Operário têm patamar semelhante. O Peixe, por exemplo, tem um elenco de cerca de R$ 10 milhões mensais, um investimento que equivale a oito meses do Novorizontino.

A fórmula para bater de frente com orçamentos maiores é a organização. Os clubes apostam em gestão com gastos controlados, salário em dia, tecnologia e boa estrutura. A menor pressão da torcida facilita decisões impopulares no dia a dia, como a manutenção dos treinadores.

Eduardo Baptista está desde novembro de 2022 no Novorizontino, enquanto Mozart chegou em março de 2023 no Mirassol. A dupla só perde para Rafael Guanaes, comandante do Operário há dois anos.

A atuação no mercado da bola é semelhante. Ambos têm rostos conhecidos e compõem os elencos com a base e jogadores que se adequam ao estilo do treinador e conhecem a Série B. O processo de prospecção é rígido e visa diminuir ano após ano a chance de erro.

O Mirassol tem os goleiros Alex Muralha e Vanderlei, o lateral Zeca, o meia Gabriel e o atacante Léo Gamalho. O Novorizontino conta com o goleiro Jordi, o zagueiro César Martins e o atacante Lucca.