Vasco ainda não venceu com Philippe Coutinho em campo

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 17, 2024

Philippe Coutinho foi anunciado pelo Vasco em julho deste ano. O brasileiro foi emprestado por uma temporada pelo Aston Villa, clube que detém os direitos do meia de 32 anos. Antes, o jogador já estava emprestado ao Al Duhail, do Catar.

Com a ajuda de Coutinho, o Vasco terá uma grande decisão neste fim de semana. No sábado, o Cruzmaltino receberá o Atlético-MG em São Januário, às 18h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. O Galo venceu o primeiro duelo por 1 a 0 e, assim, o Gigante da Colina terá de ganhar o confronto em casa para continuar sonhando com uma vaga na final da competição.