Renato Gaúcho dispara contra arbitragem após derrota do Grêmio: "Futebol brasileiro é bagunçado"

Nesta quarta-feira, o Grêmio perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1 em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Após a partida na Arena MRV, o treinador Renato Gaúcho não escondeu seu descontentamento com a arbitragem da partida.

"É o que eu falo há 10 anos, o VAR apita o jogo. Cada pessoa que vai ao VAR tem uma regra. Estava com o presidente no vestiário tentando ver se a bola pegou no braço do Martin (Braithwaite). Vi por vários ângulos e não vi a bola pegando no braço. Mesmo se tivesse pego, não é que ele tenha dominado a bola com o braço e feito o gol. Ele correu, chutou, o goleiro defendeu e a bola sobrou para ele. Não vejo a bola no braço dele, mas aí entra o VAR", disse.

"Outro dia estava vendo um jogo, que não tem nada a ver, só estou dando o exemplo, no jogo do Vasco, o Vegetti só faltou fazer o gol com a mão. Ele dominou com a mão, ajeitou com a mão e fez o gol. Deram o gol. Aí eu pergunto, qual a regra do futebol? Sabe qual é? A bagunça! Não vejo os árbitros fazer curso. O curso está na cabeça de cada um. Esse gol anulado aqui mostra o quanto o futebol brasileiro é bagunçado", seguiu falando.