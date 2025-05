Volkanovski revela foco em Evloev e freia empolgação de Jean Silva

A declaração reforça o perfil competitivo de Volkanovski, que, mesmo após sofrer com duros nocautes e uma sequência negativa, reencontrou o caminho das vitórias em abril e voltou a ser reconhecido como um dos principais nomes da divisão. Um nome invicto e da nova geração gerou o interesse do veterano em busca de ampliar seu legado com um dos grandes nomes do Ultimate.

"Não quero ser o cara que recusa o Yair, gosto dele. Não quero tirar a oportunidade se ela aparecer pra ele. Vamos ver o que o UFC decide. Mas, sinceramente, gosto desse histórico invicto do Evloev. Gostaria de tirar esse zero do cartel dele, especialmente por tudo o que isso representa para o legado - e para o momento que estou vivendo. Enfrentar um invicto da nova geração, mais jovem do que eu, é um desafio à altura", completou.

Frustração brasileira

Com a preferência por Movsar Evloev como próximo desafiante, Volkanovski acabou, mesmo que sem querer, esfriando o ímpeto de Jean Silva rumo a uma disputa de título. Embora o brasileiro ainda não parecesse, de fato, brigar pela vaga, o impacto imediato que vem causando desde sua estreia no UFC - com performances contundentes, estilo agressivo e carisma fora do cage - já o colocava no radar como uma promessa concreta da categoria.

Durante a mesma entrevista, o campeão fez questão de elogiar o atleta tupiniquim - 11º colocado no ranking da divisão -, reconhecendo seu talento e a rápida ascensão dentro da organização. Volkanovski afirmou estar atento aos nomes emergentes da nova geração e demonstrou respeito pelo trabalho que Jean vem desenvolvendo até aqui.

