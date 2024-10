Goleira do Santos celebra classificação antecipada na Libertadores e mira liderança de grupo

Titular nos dois jogos do Santos na Libertadores, a goleira Karen ainda não foi vazada e ajudou a equipe a conquistar a classificação às quartas de final com uma rodada de antecedência. A arqueira celebrou o feito, mas destacou que ainda quer mais.

"É maravilhoso conquistar a classificação com uma rodada de antecedência, isso tira o peso das nossas costas pro último jogo. Sabemos o quão importante é a Libertadores pra nós, então nos traz segurança. Ainda vamos buscar o primeiro lugar, sempre com bom trabalho, o grupo tá fechado, a comissão tá focada pra tudo dar certo, vamos continuar com essa mentalidade até o final da competição", pontuou.

Em meio a um ano delicado das Sereias da Vila, com o rebaixamento no Brasileirão, Karen contou sobre as mudanças realizadas para o foco na Libertadores. Segundo ela, a virada de chave foi essencial para que a equipe pudesse se dedicar ao máximo no torneio continental.