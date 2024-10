Pedido de anulação de Fluminense x São Paulo volta a ser julgado na sexta-feira

Na próxima sexta-feira (11), voltará a ser julgado pelo pleno do STJD o pedido feito pelo São Paulo para anulação do jogo contra o Fluminense, disputado no dia 1º de setembro, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube paulista, que foi derrotado por 2 a 0 na ocasião, se revoltou com a condução do árbitro Paulo Cesar Zanovelli e crê que foi vítima de um erro de direito (quando se deixa de aplicar uma regra do futebol) após validação do primeiro tento da equipe carioca na partida.

Antonieta da Silva Pinto, auditora do processo, pediu no último dia 26 o adiantamento da votação para que o caso fosse melhor analisado. O relator Rodrigo Aiache afirmou que reconhece o erro do árbitro, mas o considerou irrelevante para o resultado final do jogo.