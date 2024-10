Palmeiras ou Botafogo? Quem tem a sequência mais difícil no Brasileirão?

Em participação na Live do Palmeiras desta terça (8), o colunista Danilo Lavieri afirmou que a sequência de jogos do clube alviverde é mais difícil que a do Botafogo até o duelo direto entre as equipes que estão na ponta da tabela do Brasileirão, marcado para a 36ª rodada.

Lavieri comparou cada uma das rodadas e concluiu que os jogos do Botafogo serão mais acessíveis em todas elas. O repórter Flávio Latif apontou que o duelo contra o Corinthians, fora de casa, na 32ª rodada, será decisivo para o restante da competição.