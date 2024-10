Santos perde do Goiás e desperdiça chance de retomar a liderança da Série B

Nesta segunda-feira, o Santos foi derrotado pelo Goiás, por 3 a 1, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Giuliano fez o único gol do Peixe, enquanto Rildo (duas vezes) e Welliton Matheus anotaram os dos donos da casa, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).

Com esta derrota, a equipe comandada por Fábio Carille perdeu uma invencibilidade de oito jogos e ainda desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança. Assim, o Peixe segue em segundo lugar, com 53 pontos, um atrás do Novorizontino, que é o primeiro colocado. O Goiás, por sua vez, encerrou um jejum de três jogos sem vitória e ocupa a 11ª posição, com 41 pontos.

O Santos volta a campo no próximo sábado, no dia 12 de outubro, quando enfrenta o Mirassol, pela 31ª rodada da Série B. O duelo acontece na Vila Viva Sorte, em Santos (SP), a partir das 18h30 (de Brasília). No domingo, o Goiás tem clássico contra o Vila Nova, na Serrinha, no mesmo horário.