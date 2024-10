Com Corinthians na semifinal, Conmebol confirma sede da decisão da Sul-Americana

Nesta segunda-feira, foi anunciado pela Conmebol, através de um comunicado oficial, que o estádio que sediará a final da Copa Sul-Americana será o General Pablo Rojas, localizado em Assunção, capital do Paraguai. A decisão está marcada para o dia 23 de novembro.

De acordo com a entidade, o "ueno La Nueva Olla", como é conhecido popularmente, foi escolhido devido à sua moderna infraestrutura, com capacidade superior a 45 mil torcedores, além de possuir localização estratégica, em uma cidade com experiência no que se trata de receber eventos esportivos internacionais.

Dentre os semifinalistas, aparecem duas equipes brasileiras. De um lado da chave, o Corinthians, que eliminou Red Bull Bragantino e Fortaleza nas oitavas e quartas de final, respectivamente, agora enfrenta o Racing.