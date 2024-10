Atlético-MG inicia venda de ingressos para partida contra o Grêmio; veja valores

Nesta segunda-feira, o Atlético-MG iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Grêmio, na próxima quarta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena MRV. O jogo, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, foi atrasado devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

A comercialização para sócios começou às 11h, tendo abertura para o público geral a partir das 22h desta segunda-feira. A bilheteria da Arena MRV abre para vendas nesta terça-feira, das 11h às 18h, e no dia da partida, das 13h às 16h45, caso os ingressos não se esgotem.

Para esta partida, os detentores de pacote de ingresso poderão retirar uma entrada adicional no mesmo setor, a depender da disponibilidade de entradas. A retirada deve ser realizada até 24h antes do início do jogo.