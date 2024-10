Melhor visitante da Série B, Santos vai em busca da liderança em 'decisão' contra o Goiás

Até o momento, o Peixe disputou 14 partidas longe de seus domínios nesta edição da Segunda Divisão. A equipe somou seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas, tendo 52,38% de aproveitamento. O Novorizontino, por sua vez, fez um jogo a mais, que terminou em revés, e por isso tem taxa de 48,89%.

Fora de casa, o Santos acumulou vitórias contra Avaí, Ponte Preta, Ceará, Paysandu, Brusque e Botafogo-SP. Já os empates foram contra Mirassol, Vila Nova, CRB e Guarani. Por fim, as derrotas vieram diante de Amazonas, América-MG, Novorizontino e Operário-PR.

Além disso, o time do técnico Fábio Carille ainda defende uma invencibilidade de quatro meses atuando fora de casa. Longe da Vila Belmiro, a equipe santista não perde desde o dia 14 de junho, quando amargou a derrota para o Operário-PR. De lá para cá, são oito jogos sem derrotas.

Em seu último jogo como visitante, por exemplo, o Alvinegro Praiano bateu o Botafogo-SP, por 1 a 0, no Estádio Santa Cruz, pela 27ª rodada da competição. Giuliano anotou o gol do triunfo do time santista.

O Santos, por sua vez, sabe que não terá vida fácil no embate contra o Goiás. Apesar de não estar em situação tão favorável na tabela, os três pontos podem ser valiosos para o Esmeraldino, que ainda sonha com um possível retorno à elite do futebol nacional.

O Goiás ocupa a 12ª posição da Série B, com 38 pontos. O time, porém, tem um trunfo para ganhar do Peixe: o bom aproveitamento como mandante. Até aqui, foram 13 duelos, com oito vitórias, três empates e apenas duas derrotas, o que representa 69,23% de aproveitamento.