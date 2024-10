Palmeiras pode assumir a liderança do Brasileirão neste sábado; veja cenários

Para assumir a liderança, o Palmeiras só não pode perder. Se vencer o Bragantino, o time de Abel Ferreira chega aos 59 pontos. Com isso, chegaria à ponta da tabela em caso de derrota ou empate do Botafogo. Perdendo, o time carioca se manteria com os 57 pontos, dois atrás do Verdão. Empatando, chegaria a 58, um atrás do Alviverde.

O Verdão diminuiu a diferença para o líder na última rodada, quando venceu o Atlético-MG, por 2 a 1, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Botafogo, por sua vez, empatou sem gols com o Grêmio em duelo realizado no Mané Garrincha.

Em 2023, o Verdão faturou o 11° título brasileiro de sua história, mas só confirmou a conquista, de forma definitiva, na última rodada, depois de empate por 1 a 1 com o Cruzeiro. Naquele ano, os comandados do técnico Abel Ferreira superou uma diferença de 14 pontos durante a competição e só assumiu a ponta na 34ª rodada.