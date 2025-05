Palmeiras desembarca no Paraguai para jogo contra o Cerro Porteño pela Libertadores

O Palmeiras desembarcou em Assunção, no Paraguai, na noite desta terça-feira, véspera do jogo contra o Cerro Porteño, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla.

A delegação palmeirense embarcou para a capital paraguaia no início da noite desta terça-feira depois do último treino na Academia de Futebol. A novidade entre os relacionados é o lateral direito Marcos Rocha, que encerrou a transição física e pode voltar a ser opção para o técnico Abel Ferreira.

Por outro lado, não viajaram com os demais o atacante Bruno Rodrigues e o zagueiro Micael. O primeiro está transição física, fase final de recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, enquanto o defensor trata de uma entorse no tornozelo esquerdo.