Corinthians se reapresenta e inicia treinos para duelo com Flamengo na Copa do Brasil

O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, após a derrota para o São Paulo por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, e iniciou a preparação para o duelo com o Flamengo, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida deste domingo fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Enquanto o restante teve uma ativação física na academia antes do aquecimento no Campo 3.

Posteriormente, realizaram um treinamento de passes e um trabalho de movimentação ofensiva, organizado pelo técnico Ramón Díaz. Para encerrar, ocorreu uma atividade específica de finalizações.