Atlético-MG inicia nesta segunda a venda de ingressos para a Copa do Brasil

Ingressos adicionais - Será permitida a venda de 4 (quatro) ingressos adicionais por sócio, mediante a disponibilidade. Atenção: ao atribuir o ingresso para terceiros, é necessário que esse torcedor complete o seu cadastro no site de ingressos, em seguida, faça o download do Super App do Galo e realize o vínculo na aba "ingressos", com o mesmo login do cadastro do site.

Solidariedade - Quem comprar ingresso ou resgatar cadeira cativa livre pode ajudar o Instituto Galo com doações no ato da compra/resgate. São três valores disponíveis: 2, 5 e 10 reais, para você ajudar o Instituto Galo a continuar transformando vidas.

VENDA ON-LINE: ingressos.galonaveia.com.br

DATAS E HORÁRIOS DE INÍCIO DA VENDA PARA CADA CATEGORIA:



30/9 - 11h: Forte e Vingador / Preto / Internacional



30/9 - 17h: Prata