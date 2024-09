Rebeca Andrade e Nadia Comaneci fazem encontro em painel histórico da COB Expo

A ex-atleta Nadia aproveitou a interação com Rebeca e destacou as habilidades da brasileira fora do ginásio, incluindo cantar. Assim, a maior ginasta olímpica do Brasil cantou a música "If ain't got you", da americana Alicia Keys.

"Tive contato mais recente com a Rebeca em Paris 2024, quando ela ganhou as medalhas dela. Mas lá atrás já havíamos nos encontrado quando ela competiu, com 10 anos de idade, em Oklahoma City (EUA) numa competição que levava meu nome. Ela já era muito determinada, tiramos fotos naquela época. Ela é incrível. Estou muito feliz pelo que ela conquistou e mais feliz ainda quando ela me disse que iria continuar na ginástica mirando Los Angeles", comentou Nadia.

"Eu fico até com vergonha de falar com ela, porque é Nadia, né gente!? Mas ela sempre me tratou com muito carinho, me incentivou, sempre falou do meu talento e potencial. Vejo que ela tem uma admiração muito grande por mim. Imagina, a Nadia me admirando!? Isso é incrível, tenho um carinho e uma admiração enorme por ela", completou Rebeca.