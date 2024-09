Artilheiro do São Paulo na Libertadores, Calleri quer encerrar seca contra o Botafogo

A grande questão, entretanto, é que o centroavante vive seu maior jejum da atual temporada. O argentino não balança as redes há um mês e três dias: seu último gol foi no dia 22 de agosto, na vitória de 2 a 0 sobre o Nacional-URU nas oitavas de final da Liberta.

É justamente contra o Botafogo, em mais uma noite pela "Glória Eterna", que a estrela de Calleri pode brilhar. Afinal, apesar de estar passando por uma seca de gols, o argentino é o melhor marcador do São Paulo na competição sul-americana.

Nesta edição da Libertadores, Calleri já foi às redes quatro vezes em sete partidas, além de ter contribuído com uma assistência. Na fase de grupos, marcou contra Cobresal-CHI (2x) e Barcelona de Guayaquil-EQU, enquanto no mata-mata anotou um tento contra o Nacional-URU.

O gol contra os uruguaios foi o último do camisa 9, que depois disso atuou em seis jogos e passou em branco. O atacante, dessa forma, quer colocar um ponto final no jejum vivido para levar o São Paulo às semifinais da Libertadores.

Além disso, Calleri também está em busca de igualar um feito histórico de Luis Fabiano e Rogério Ceni em Libertadores. Caso balance as redes contra o Botafogo, ele igualará os dois ídolos são-paulinos como o maior artilheiro do São Paulo na competição continental.

Ao todo, o centroavante soma 13 gols com a camisa tricolor na história do torneio. Ele já é o segundo maior artilheiro do clube no torneio, ficando atrás justamente de Rogério Ceni e Luis Fabiano, que foram às redes 14 vezes.