Huracán vence, e Corinthians pode cair na Sul-Americana; veja os 9 cenários

Empate com Racing e vitória do Huracán: só briga pelo 2° lugar

Empate com Racing e empate do Huracán: só briga pelo 2° lugar

Empate com Racing e derrota do Huracán: só briga pelo 2° lugar

Vitória contra Racing e vitória do Huracán: só briga pelo 2° lugar

Vitória contra Racing e empate do Huracán: briga pela liderança

Vitória contra Racing e derrota do Huracán: briga pela liderança