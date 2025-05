Xavi defende Ancelotti e diz que "adoraria" trabalhar na Inglaterra

"Veja o que ocorreu com o Ancelotti, as críticas que recebe. É injusto. Ganhou 30 troféus em uma década e as pessoas falam como se não tivesse vencido nada. O Valverde falou perfeitamente: 'Se o Ancelotti é criticado, qual esperança podemos ter'? A pressão no futebol espanhol é difícil, especialmente no Real Madrid e no Barcelona", disse Xavi.

Técnico do Barcelona entre 2021 e 2024, ele foi foi demitido no final da última temporada e deixou a equipe com dois títulos: um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha.

Futuro na Inglaterra?

Após sair em defesa do multicampeão Carlo Ancelotti, Xavi falou sobre seus próximos passos e manifestou o desejo de ter uma chance na Premier League.

"Não tenho pressa, mas gostaria de ter um bom projeto. Algo como: 'Você tem quatro anos para trabalhar e apresentar um projeto'. Adoraria trabalhar na Premier League, pois adoro a paixão envolvida lá. Na Espanha, é muito sobre o resultado", criticou.

Além da opção pelo Campeonato Inglês, Xavi também falou sobre a possibilidade de assumir o comando da uma seleção. Porém, deixou claro que não tem pressa sobre o seu futuro.