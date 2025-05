Escolhido como sucessor de Francisco, papa Leão XIV é fã de tênis

O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost foi eleito o líder da Igreja Católica nesta quinta-feira e escolheu o nome de papa Leão XIV. Nascido em Chicago, ele já revelou seu amor pelos esportes e mostrou-se um admirador do tênis.

"Me considero um tenista amador. Desde que deixei o Peru, tive poucas oportunidades de praticar, por isso estou ansioso para voltar às quadras. Embora, até agora, esse novo trabalho não tenha me deixado muito tempo livre para isso", disse Leão XIV ao ao Augustinian Order (Ordem Agostiniana), jornal norte-americano, em 2023. Na época, atendendo ao chamado de Francisco, ele assumiu os cargos de prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina.

Robert Prevost tem 69 anos e é membro da Ordem de Santo Agostinho. Foi missionário no Peru por mais de 20 anos, onde se tornou bispo e adquiriu cidadania peruana em 2015. No país, atuou como administrador apostólico em Chiclayo e Callao, ganhando destaque pela proximidade com comunidades locais e sua postura pastoral.