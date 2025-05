Finalista, Casemiro soma quatro participações em gols no mata-mata da Liga Europa; veja números

Nesta quinta-feira, o Manchester United voltou a vencer o Athletic Bilbao, desta vez por 4 a 1, de virada, e avançou à grande final da Liga Europa. O brasileiro Casemiro foi o autor do segundo tento da equipe inglesa no duelo e, assim, alcançou sua quarta participação em gols no mata-mata da competição.

Desde a ida das oitavas, foram seis partidas disputadas e duas assistências, além de dois gols anotados. Os dois passes vieram na vitória por 5 a 4 sobre o Lyon, pelo jogo de volta das quartas de final. Já o primeiro gol foi marcado no confronto de ida contra o Athletic Bilbao, enquanto o segundo e último até aqui veio nesta quinta-feira.