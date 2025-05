Instituto Neymara brilha e domina pódio no Slab Bodyboarding Contest no Espírito Santo

Muita adrenalina e show dos atletas nas ondas. O Slab Bodyboarding Contest 2025 agitou o Pico D2, na Praia da Costa, em Vila Velha (ES), nesta quarta-feira. E o Instituto Neymara Carvalho foi destaque, comemorando os três primeiros lugares do feminino e dominando o pódio do evento. Inédito no País, o desafio reuniu alguns dos melhores bodyboarders brasileiros para competir em um local onde as ondas quebram em cima de uma bancada de corais bem rasos, com um grau de dificuldade muito grande.

Bianca Simões conquistou a vitória, seguida por Luna Hardman e Neymara Carvalho. O quarto lugar ficou com Maíra Viana. Todas atletas capixabas. Bianca - que soma títulos estaduais e nacionais - e Luna - bicampeã mundial Pro Junior - representam a nova geração do bodyboarding, competindo ao lado de Neymara Carvalho - pentacampeã mundial e com dez títulos brasileiros na carreira - e Maíra Viana - atual campeã do mundo na categoria Profissional. No masculino, quem ganhou foi o também capixaba Lucas Nogueira.

"Estou muito feliz. Uma trinca do Instituto Neymara Carvalho. Foi incrível poder competir nessas condições de mar, com altas ondas. Uma escolha acertada de fazer neste dia, realizando todo o evento e com os atletas podendo dar o seu melhor. Incrível", afirmou Neymara, de 48 anos.