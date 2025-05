Lionel Scaloni na seleção brasileira? Técnico argentino dá resposta direta

Carlo Ancelotti favorito

Imagem: REUTERS/Juan Medina

Carlo Ancelotti segue como favorito a assumir o comando da seleção brasileira. De acordo com informação publicada por Alicia Klein, colunista do UOL, o estafe do técnico italiano recrutou um grande escritório de advocacia do Rio de Janeiro para entender se a atual situação de Ednaldo Rodrigues à frente da CBF poderia prejudicar ou mesmo anular de alguma forma sua contratação.

Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes negou os dois pedidos de afastamento de Ednaldo. A história, porém, não acabou. A apuração feita no TJ-RJ ainda pode confirmar (ou não) uma alegada falsidade na assinatura do Coronel Nunes. A CBF disse que "todos os atos relacionados ao acordo mencionado foram conduzidos dentro da legalidade e com a participação de representantes devidamente legitimados".