Atlético-MG leva virada do Iquique e perde a primeira na Sul-Americana

Ramos empatou! Em boa jogada desenvolvida pela direita do ataque do Iquique, Orellana cruzou na área. O capitão dos donos da casa precisou se desvincular da marcação e cabecear no canto esquerdo de Éverson, aos 34 minutos.

Igor Gomes não venceu Requena. Scarpa acionou Bernard em jogada pela esquerda do ataque. O atacante percebeu a chegada do meio-campista e jogou para dentro da área, mas a finalização saiu apertada com o paredão da equipe chilena, que levou a melhor na defesa.

Ramos virou para o Deportes Iquique! Após finalização de Puch, a bola espirrou no capitão dos donos da casa, em Júnior Alonso e novamente no atacante, para entrar devagar no contrapé do goleiro Éverson, que estava caído longe do lance, aos 9 minutos da segunda etapa.

Orellana ampliou pelos chilenos! Joquera cruzou para dentro da grande área para, aos 15 minutos, o camisa 20 do Iquique cabecear à frente de Caio Paulista e anotar o terceiro dos donos da casa.

Requena salvou o Deportes Iquique. Cuello finalizou forte de fora da área para linda defesa do goleiro argentino. No rebote, Rony chutou à queima-roupa, mas o paredão evitou o tento novamente.

Bernard diminuiu a vantagem! O camisa 11 do Galo recebeu assistência de Júnior Santos, limpou a marcação e converteu belo gol para colocar a equipe novamente no confronto, aos 33 minutos.