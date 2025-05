Atlético-MG toma virada do Iquique e pode deixar ponta do grupo na Sul-Americana

Nesta quinta-feira, no Estádio Tierra de Campeones, no Chile, o Atlético-MG sofreu uma virada por 3 a 2 do Deportes Iquique, pela quarta rodada do Grupo H da Sul-Americana. O Galo contou com gols de Rubens e Bernard, enquanto os donos da casa construíram o placar com gols de Álvaro Ramos (2) e Diego Orellana.

Desta maneira, o Atlético-MG manteve-se, provisoriamente, na liderança do Grupo H, com cinco pontos. Porém, o vice-líder Caracas, que tem a mesma pontuação, ainda joga nesta rodada e pode ultrapassar os mineiros. No momento, o Galo está na ponta por ter saldo de gols maior (3 a 1).

Por sua vez, o Iquique, diante da vitória em casa, subiu para terceiro lugar, com quatro unidades conquistadas. Foi a primeira vitória dos chilenos nesta edição de Sul-Americana.