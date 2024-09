Yuri Alberto e Romero acumulam bons números na temporada do Corinthians; confira

Yuri Alberto e Romero, considerados titulares no ataque do Corinthians, acumulam bons números na temporada de 2024. A dupla brilhou na vitória do Timão sobre o Atlético-GO por 3 a 0, no último sábado. O camisa 11 anotou os dois primeiros gols do triunfo, enquanto Yuri fez boa partida e serviu o paraguaio no segundo tento.

O camisa 9 é o artilheiro do Corinthians na temporada, com 17 gols em 44 jogos (37 como titular). Romero vem logo atrás, com 15 em 46 compromissos (35 como titular). Somados, eles marcaram 42,6% dos gols do Timão no ano de 2024, contabilizando o amistoso contra o Londrina, disputado no final de março.

Mas a dupla não se limita a número de gols. Yuri Alberto possui cinco assistências na temporada, enquanto Romero, quatro. Algo que chama atenção é como um procura o outro no ataque corintiano, já que três passes para gol do camisa 9 foram para o paraguaio, enquanto três de Ángel caíram nos pés de Yuri.