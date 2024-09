Grupo de oposição acusa Augusto de querer vender o Corinthians: 'Arquitetado'

Se a Justiça aceitar, a gestão venderá o Corinthians. Mas antes vai esperar os agentes que lucram ao negociar dívidas do clube terminarem seus serviços. Se a Justiça recusar, todos os credores executarão o clube de uma só vez. A ideia é que a situação fique caótica para dizerem que "tentamos de tudo, agora vamos ter que vender o SCCP"

Conselho em alerta - O grau da ameaça imposto pela diretoria chegou a tal ponto que obrigou o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr., a se manifestar. Tuma encaminhou, no último dia 17, um ofício a Augusto Melo para pedir explicações e informá-lo sobre a preocupação de conselheiros a respeito da venda do Corinthians.

De maneira oportunista e manipuladora, Augusto e sua diretoria tentam aproveitar o momento de exaltação da torcida pela contratação de um atleta internacional, como Memphis Depay, para criar cortina de fumaça, desviar o foco e encobrir ações contrárias aos interesses e à história do Corinthians.

Foi assim com a constrangedora apresentação do relatório da EY - que era chamado de "Semana da Transparência", foi reduzido a "Dia da Transparência" e terminou como "Hora da Transparência", e é assim também, com a tentativa de vender o Corinthians.

Todo torcedor vibra e se orgulha ao ver grandes nomes do futebol vestirem nosso manto. E estamos todos com esperança de que Memphis nos ajude a sair da triste e incômoda posição em que o Corinthians se encontra no Campeonato Brasileiro. Porém, não permitiremos que a atual gestão explore a fé e a confiança - dois dos sentimentos que mais traduzem o que é ser corinthiano - para expor nosso clube a riscos.

Entendemos que Augusto e seu problemático entorno estejam desesperados diante do montante gasto irresponsavelmente até aqui para tentar salvar a gestão ou pelas quatro investigações em andamento na Polícia Civil e no Ministério Público, que têm a administração como alvo. No entanto, é extremamente preocupante que ações do presidente sejam descritas como "All In", expressão do jogo de pôquer, que significa "tudo ou nada", típica daqueles que sabem que perderam e atiram para todo lado.