Apresentadora da Globo apoia desabafo de jogador sobre racismo: 'Vergonha'

A apresentadora da Globo e da GloboNews, Aline Midlej, apoiou o desabafo do jogador sub-20 do Palmeiras, Luighi, que sofreu racismo no Paraguai. Jovem de 18 anos chorou em conversa com imprensa.

O que aconteceu

A apresentadora repercutiu o ato de racismo durante o Jornal da Dez, da GloboNews, nesta quinta-feira (6). Luighi foi alvo de racismo durante jogo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores sub-20, no Paraguai.

Após a partida, ele desabafou em entrevista e se revoltou com ausência de pergunta sobre o episódio: "É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo que fizeram comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Me fala... até quando a gente vai passar isso?".