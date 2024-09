Al Shorta x Al-Nassr: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions da Ásia

COMO CHEGAM AS EQUIPES?

O Al-Nassr não poderá contar com Cristiano Ronaldo para a partida. Conforme comunicado pelo clube neste domingo, o craque português está com virose e não viajou com o grupo. O atacante foi titular no empate com o Al-Ahli por 1 a 1, na última sexta-feira, pelo Campeonato Saudita.

Do outro lado, o Al Shorta estreia na temporada 2024/25. Atual campeão do Campenato Iraquiano, o time mandante não entra em campo desde julho.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al Shorta

Basil; Khudhair, Younis, Benlamri e Raed; Coumbassa, Shaway e Jassim; Ali, Al-Mawas e Shakir