Veja as grandes viradas do São Paulo na Copa do Brasil

O duelo era válido pelas oitavas de final do torneio. Na partida de ida, a equipe tricolor perdeu por 3 a 1, fora de casa, e saiu em desvantagem. O time, então comandado por Nelsinho Baptista, precisaria vencer por três ou mais gols para se classificar às quartas.

Classificação e jogos Copa do Brasil

E conseguiu. Com direito a um chocolate na volta, o Tricolor bateu o Figueira por 6 a 1, no Morumbi, com destaque a França e Reinaldo, que marcaram dois gols cada.

O São Paulo viria a chegar até as semifinais da Copa do Brasil naquele ano. A equipe eliminou o Vasco nas quartas de final, mas caiu para o rival Corinthians nas semis.

Outra virada épica do clube tricolor na competição ocorreu há pouquíssimo. Em um dos jogos mais emblemáticos da campanha, o São Paulo remontou sobre o Corinthians, nas semifinais, e chegou à grande decisão.

No primeiro encontro, o time, sob direção de Dorival Júnior, perdeu por 2 a 1, na Neo Química Arena. A equipe levou dois gols de Renato Augusto, enquanto Luciano marcou a favor dos são-paulinos.

No entanto, tudo mudou para o segundo embate. O Timão perdeu um de seus principais jogadores, o atacante Róger Guedes, negociado ao futebol do Catar. Já o São Paulo ganhou mais ânimo com duas adições importantes: a chegada do meia colombiano James Rodríguez e e retorno do ídolo Lucas Moura.