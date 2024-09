São Paulo diz que não perdeu prazo para pedir anulação do jogo contra o Flu

O São Paulo alega que não perdeu o prazo de 48h para o requerimento da anulação do jogo contra o Fluminense, pelo Brasileirão. A informação é do colunista André Hernan, no De Primeira.

Segundo apuração de Hernan, o Tricolor adotou estratégia jurídica diferente, baseada no áudio do VAR que comprova a irregularidade na origem do gol do Fluminense. Conforme adiantou o presidente do São Paulo, Julio Casares, em entrevista exclusiva ao De Primeira, o clube vai insistir no pedido de anulação da partida.